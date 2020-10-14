2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir?
14.10.2020 13:49 | Güncelleme: 14.10.2020 13:53
AnTuTu tarafından açıklanan listede pek çok markanın farklı modelleri yer almaktadır. 2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir? ROG Phone 3 özellikleri, fiyatı...
2020 yılında pek çok yeni telefon modeli piyasaya sürüldü. Android modellerinin çok fazla gelişmesi ve yoğun rekabet ortamının olması sebebiyle telefon alacak isimler bu ürünleri kıyaslayarak almaya özen gösterdi. Peki, 2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir?
Dünyaca ünlü telefon kıyaslama platformu veya yazılımı diyebileceğimiz AnTuTu, Eylül ayının en güçlü 10 Android telefonunu listeledi.
2020 EN İYİ TELEFON MODELLERİ
Ülkemizde de aylardır çok konuşulan ve merak uyandıran Snapdragon işlemcisine sahip telefonlar, listenin başında yer alıyor.