2020 yılında pek çok yeni telefon modeli piyasaya sürüldü. Android modellerinin çok fazla gelişmesi ve yoğun rekabet ortamının olması sebebiyle telefon alacak isimler bu ürünleri kıyaslayarak almaya özen gösterdi. Peki, 2020 en iyi telefon modelleri! En güçlü ve uygun telefon fiyatları | En güçlü 10 Android telefon modeli nedir?

Dünyaca ünlü telefon kıyaslama platformu veya yazılımı diyebileceğimiz AnTuTu, Eylül ayının en güçlü 10 Android telefonunu listeledi.

2020 EN İYİ TELEFON MODELLERİ

Ülkemizde de aylardır çok konuşulan ve merak uyandıran Snapdragon işlemcisine sahip telefonlar, listenin başında yer alıyor.

Amiral Gemisi modelleri

(İşlemci - Telefon modeli)



Snapdragon 865 Plus - ROG Phone 3 Snapdragon 865 - OnePlus 8 Pro Snapdragon 865 - OPPO Find X2 Pro Snapdragon 865 - Plus - Galaxy Note20 Ultra 5G Snapdragon 865 - Redmi K30 Pro Snapdragon 865 - Poco F2 Pro Snapdragon 865 - Mi 10

Exynos 990 - Galaxy Note20 Ultra 5G Exynos 990 - Galaxy S20 Ultra 5G

Exynos 990 - Galaxy S20+ 5G

