2020 AÖF DGS kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler 2020

Anadolu Üniversitesi, 2020 AÖF DGS kayıt işlemleri ile alakalı açılamada bulunarak tarihleri duyurdu. AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler neler? Açık Örğetim Fakültesi Dikey Geçiş kayıtları https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresi üzerindene-devlet şifresi ile gerçekleştirilebilecek.

AÖF DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÖF DGS kayıtlarını bekleyen binlerce aday için tarih belli oldu. DGS kayıtları, 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 09.00'dan 19 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılacak.

2020 DGS KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden e-devlet şifresiyle yapıalcak. 20 Ekim 2020 Salı günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00'da sona erecektir.

Adayların başvuru yapabilmesi için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

2020 AÖF KAYIT EKRANI...

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İnternet Başvuru Belgesi

2) Öğrenci Bilgi Formu

3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

4) Öğrenim Belgesi

5) Not Durum Belgesi