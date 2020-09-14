Altın Zirve Ödülleri, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek
15 Eylül tarihinde yapılacak Altın Zirve Ödül Töreni, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleşecek. Törenin yapılacağı salon bir gün öncesinden ve törenin yapılacağı gün dezenfekte edilecek, misafirlere maske ve el dezenfektanları verilecek.
14.09.2020 23:28 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:36
2020 Altın Zirve Ödülleri, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleşecek. Törenin yapılacağı salon No1903, bir gün öncesinde ve törenin yapılacağı gün dezenfekte edilecek. Ayrıca, kapı girişlerinde misafirlere maske ve el dezenfektanları verilecek.
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OTURMA DÜZENİ SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE AYARLANDI
Altın Zirve Ödülleri'nin ev sahipliğini yapacak olan Alia Media'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni ayarlanmış olup gecemiz tamamen sorunsuz bir şekilde devam edecektir. Sağlığımız her şeyden önemlidir. Şimdiden sizlerle olacağımız için heyecanımızı bir kez daha bildirmek isteriz."