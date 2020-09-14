Altın Zirve Ödülleri, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek

2020 Altın Zirve Ödülleri, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleşecek. Törenin yapılacağı salon No1903, bir gün öncesinde ve törenin yapılacağı gün dezenfekte edilecek. Ayrıca, kapı girişlerinde misafirlere maske ve el dezenfektanları verilecek.

OTURMA DÜZENİ SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE AYARLANDI

Altın Zirve Ödülleri'nin ev sahipliğini yapacak olan Alia Media'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni ayarlanmış olup gecemiz tamamen sorunsuz bir şekilde devam edecektir. Sağlığımız her şeyden önemlidir. Şimdiden sizlerle olacağımız için heyecanımızı bir kez daha bildirmek isteriz."