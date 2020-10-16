2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ara tatil ne zaman? MEB 2020-2021 eğitim takvimi

Ülkemizde ilk olarak Mart ayında koronavirüs vakasının görülmesi sonucunda eğitim öğretim yılına uzaktan eğitim olacak şekilde devam edilmişti. 2020 - 2021 eğitim yılının hibrit eğitim sistemiyle başlamasından sonra ara tatillerin ne zaman olacağına dair sorular merak edildi. Ara tatil ne zaman 2021 - 2020?

Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim-öğretim yılı 31 Ağustos'ta EBA TV üzerinden uzaktan eğitim modeliyle başladı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN

2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenciler için dört kez yapılacak ara tatillerden ilki 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak.

2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ARA TATİL NE ZAMAN? ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre;

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de,

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.