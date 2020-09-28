2020-2021 açıköğretim kayıt yenileme ne zaman? AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 yılı AUZEF kayıt ücretleri ne kadar?
2020-2021 AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır? AÖF güz dönemi sınav takvimi nedir?
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez fakülteye kayıt yaptıran ve kayıt yenelemesi gereken kişiler için takvim haberimizde yer almaktadır. Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman ve nasıl yapılır?
AÇIKÖĞRETİM (AUZEF) KAYIT YENİLEME NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Güz dönemi kayıt yenileme tarihi 14-18 Eylül
Bahar dönemi kayıt yenileme tarihi 22-26 Eylül
Kayıt yenileme işlemleri adım adım şu şekilde yapılıyor.
1. AKSİS'e girilir,2.OBS'ye tıklanır,
3.'Harç Bilgileri' tıklanır,
4.Referans numarası görüntülenir.
Ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da aynı sistem üzerinden sanal pos ile yapabilirsiniz.
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi ara sınav tarihi: 12-13 Aralık
Güz dönemi dönem sonu sınavı 16-17 Ocak
Bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan 2021
Bahar dönemi dönem sonu sınavı 29-30 Mayıs 2021
Yaz okulu sınavı 08 Ağustos 2021
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