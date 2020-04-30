30 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 30.04.2020 04:00 - 30.04.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2452088) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452088)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 30.04.2020 16:00 - 30.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah GÜLPERİ, KAMER, KOCA YUSUF, MUHTAR, SULTANDAĞI, SÜREYYAPAŞA, ŞİİR sk / DURUSU mah DİLŞAT sk / MAVİGÖL mah AKŞİT, ASALET, ERTUĞRULGAZİ, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, KIRAN, KOCA YUSUF, MODERN, PEKER, SAADET, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452158) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452158)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 30.04.2020 09:00 - 30.04.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452092) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 30.04.2020 09:00 - 30.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2493., SOĞUKSU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449945) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 30.04.2020 16:00 - 30.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, DORUK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2452139) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 30.04.2020 16:00 - 30.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah MURADİYE BAYIRI, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AHMET FETGERİ, OSMAN F. SEDEN, TEŞVİKİYE FIRIN, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2451083) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 30.04.2020 16:30 - 30.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah HARBİYE, ŞİŞHANE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452243) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 30.04.2020 05:00 - 30.04.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah TEKSTİLKENT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2450797) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 30.04.2020 14:00 - 30.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 9., GARDENYA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2451081) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2451081)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 30.04.2020 05:00 - 30.04.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1654, 1668. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2447099) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 30.04.2020 10:00 - 30.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ÇIKMAZ sk / MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, 2.KÜLTÜR, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, FATİH, HAMİDİYE, KEREM, MANOLYA, OKUL, YAKUT, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah 1.ATLAS, 1.VEZİRTEKKE, 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, 5.GÜL, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, ELİF, FINDIK, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, RAUF ORBAY, YILMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2451039) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 30.04.2020 15:00 - 30.04.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah BÂKİ DEDE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah AKBURÇAK, AKSAKAL, BARDAKÇI, CİNCİ MEYDANI, HÜNKAR PEŞREVİ, HİSARDİBİ ÇIKMAZI, KADIRGA LİMANI, KASAP OSMAN, KÜÇÜKAYASOFYA, KÜÇÜKAYASOFYA CAMİİ, KÜÇÜKAYASOFYA MEDRESESİ, MEYDAN ARKASI, SUZİ DİLARA, YABACI, YUSUF AŞKIN, ÇARDAKLI FIRIN, ÇARDAKLI FIRIN ARALIĞI, ÖDEV, ŞEHİT MEHMETPAŞA, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (Bakım Çalışması-Önleyici Bakım) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 30.04.2020 16:00 - 30.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah AŞİKAR, YILDIZTABYA, YOKUŞ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 30.04.2020 15:00 - 30.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, AYTAÇ, DAĞLI, ERKAYA, ESKİ LONDRA ASFALTI, GAZİ OSMAN PAŞA, KARA AHMET, VEHBİBEY, ŞAHLAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2448729) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.04.2020 05:00 - 30.04.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ALTINKAYA, ATALAR, ATALAR ÇIKMAZI, BACADİBİ, DEREBOYU, KAVAKLI, MAHYA, MEKİK, OTO, TALATPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2451086) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2451086)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.04.2020 16:00 - 30.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah BAŞIBÖLÜK, GÖZÜAYDIN, GÜNAÇTI, KARAKOÇ, KÜÇÜK ÇINAR, YAĞIZLAR, ÖZTOPRAK, ÜLKER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2452225) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452225)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 30.04.2020 16:00 - 30.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah OĞUZELİ sk / YAHYA KEMAL mah HAKAN, KIVRIM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2452222) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 30.04.2020 15:30 - 30.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2451686) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2451686)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 30.04.2020 05:00 - 30.04.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah FATİH, MELİKE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449087) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449087)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 30.04.2020 05:00 - 30.04.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ASLI, 1.KASIMPATI, 1.KİRAZ, 1.VİŞNE, 1.ÖZEN, 2.MENEKŞE, ABAY, AKGÜN, ATLAS, BURCU, FATİH, KARDELEN, KÖROĞLU, MELİKE, TIĞILAY, ZEYNEBİYE, ÇALIŞKAN, ŞEHİT AHMET GÜVENÇ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449083) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449083)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 30.04.2020 17:00 - 30.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 216. ÇIKMAZ, 218. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452177) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452177)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 30.04.2020 15:00 - 30.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452169) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 30.04.2020 05:00 - 30.04.2020 06:45 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 38., AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449062) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449062)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 30.04.2020 06:45 - 30.04.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449064) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 30.04.2020 05:00 - 30.04.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah HARMAN 1 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2451068) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 30.04.2020 16:00 - 30.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 30.04.2020 18:00 - 30.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452155) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.