20 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 20.04.2020 05:00 - 20.04.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2440294) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440294)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 20.04.2020 00:00 - 20.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk iSFALT FABRİKA. bölgesinde, Yatırım Çalışması (2440995) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2442010)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÜMÜŞPALA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, MAHİR, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 32. sk / HÜRRİYET mah 145., GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 20.04.2020 15:00 - 20.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah BAŞAK 1, CİHAN, GÜVEN, KAYNARCA, OSMANCIK, ZİLE, ÇAKMAK sk / KOCASİNAN MERKEZ mah KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1. sk / ZAFER mah AKÇA, AĞAÇEŞME, BABAOCAĞI, BAKİ, BAKİ ÇIKMAZI, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, FUZULİ, GÜMÜŞ, GÜNEY, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, MERİH , SANCAK 1, SEVİLAY, TÜRKBEYİ, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYABEY, İPEK 1, ŞELALE, ŞEYHGALİP sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2440461) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440461)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 20.04.2020 17:00 - 20.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2440462) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BILDIRCIN, DOĞRUYOL, GÜVERCİN, SÜBYAN MEKTEBİ, ÇEKMECE, ÜMRAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 20.04.2020 02:00 - 20.04.2020 02:00 saatleri arasında, FENERTEPE ASKERİ KIŞLASI bölgesinde, Yatırım Çalışması (2440994) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah İLHAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2441419) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2441419)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah GAZİ OSMAN PAŞA, POYRAZ, YAHYA KEMAL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2441430) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah BEŞİKTAŞ, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, LEŞGER, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, YENİHAMAM, ŞAİR LEYLA, ŞEHİT ASIM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440270)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah GELİNCİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2440883) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440883)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 20.04.2020 18:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, ITRİ, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk / SİNANPAŞA mah SELAMLIK sk / TÜRKALİ mah TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2440884) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 20.04.2020 17:00 - 20.04.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ERCAN KÖYÜ, MESLEK ÇIKMAZI, MUNTAZAM, İZZETBABA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 01:00 - 20.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, TELEKOM, İSTANBUL sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2439018) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439018)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2441369)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440881)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440880)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2441373)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk / ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2441375)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2441384)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 01:00 - 20.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2441395) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2441395)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440882)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440878)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.04.2020 10:00 - 20.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2442231) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ARALIK, CUMHURİYET, DUYGU, MEHTAP sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 20.04.2020 18:00 - 20.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 559., 560., 561., 561/3., KADİR AKDOĞAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2442883) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2442883)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, ORDU, YILDIZTABYA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2442226) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2442226)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 20.04.2020 09:00 - 20.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah SAYAYOLU, İHSAN ÇIKMAZI sk / SARIGÖL mah GÖÇMENLER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2443503) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, MEHTER, SÜVARİ, TOPÇU BİRLİĞİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (Bakım Çalışması-Önleyici Bakım) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.04.2020 01:00 - 20.04.2020 04:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ATADAN, AYNUR, KORMAÇ sk / YENİKÖY mah ABBAS ÇIKMAZI, AYIŞIĞI, ERCAN, GÜZELCE ALİPAŞA , KALENDER, MERCANCI, ZABİT EFENDİ ÇIKMAZI, ZİYNET ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2443148) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2443148)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.04.2020 04:30 - 20.04.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KUŞDİLİ ÇIKMAZI, ÇUVALCI sk / PTT EVLERİ mah ASİ NEHRİ, ATLAS, AYHAN ARARAT, BAHÇEKÖY, BERKANT, BONCUK, BİLMİŞ ÇIKMAZI, HOŞDERE ÇIKMAZI, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KEMAL PAŞA, LALECİ, MANOLYA ÇİÇEĞİ, PTT EVLERİ CAMİ, PTT PARK, YAVUZ SELİM, ZÜBEYDE HANIM OKULU, ÖZBÜLBÜL, ŞEHİT SEDAT BAKACAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2443149) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 204., 2040., 2044., 2069., 2079., 209., 2157., 2159., 2161., 2162., 2163., 2173., 2174., 2175., 2176. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE, BİBERİYE ARALIĞI, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HAŞHAŞ, HAŞHAŞ ARALIĞI, IŞIK, KARANFİL, KARTAL, KURTULUŞ, LALELİ, MERİÇ, PAPATYA 1, SOLMAZ, TOMBUL, YALÇIN, YENİDERE, YÜKSEL, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK, ŞELALE sk / MECİDİYEKÖY mah BERK, GÜLBAHAR, KEKİK, KUŞÇULAR, ŞAHİNLER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 20.04.2020 21:00 - 20.04.2020 23:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 102/2., 104., 105/1., 105/2., 106., 106/1., 106/2., 106/3., 106/4., 106/5., 108/1., 109., 110., 111., 111/1., 111/2., 111/3., 114. ARALIK, 308., DR. KAMİL KAMURAN YADİGAR, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (Bakım Çalışması-Önleyici Bakım) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 113., 114., 115., 116., 134., 141., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 62., 63., 65., 67., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2441087) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2441087)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 20.04.2020 16:00 - 20.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AKSEL, BAHAR, EBABİL, EVLİYA, GÜNEŞ, KARANFİL, KIR, LALE, MESCİT, MEVSİM, SELAM, YAYLA, ZEYBEK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2442227) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır