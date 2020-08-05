20 nerenin plaka kodu? 20 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye'deki 20 plaka kodu Denizli iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 20. sırada olan ilimiz Denizli'dir. Denizli'un plaka kodu 20'dir.

20 NERENİN PLAKASI?

20 plakası hangi ilin? : Denizli

20 il plakası Denizli iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 20 olanlar Denizli iline ait demektir.

Ek olarak 20 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Denizli'nin ilçelerini simgelemektedir. Yani 20 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Denizli'nin hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

DENİZLİ İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Denizli'nin plaka kodu 20'dir. Ek olarak plakada 20 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Denizli'nin hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Denizli merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Denizli Merkez plaka harfleri: AC ve AZ arasındadır.

Denizli Çal ilçesi plaka harfleri: NA ve NZ aralığındadır.

Denizli Çardak ilçesi plaka harfleri: UA ve UZ arasındadır.

Denizli Tavas ilçesi plaka harfleri: HA ve HZ arasındadır.

Denizli Buldan ilçesi plaka harfleri: RA ve RZ aralığındadır.

Denizli Serinhisar ilçesi plaka harfleri: VA ve VZ arasındadır.

Denizli Acıpayam ilçesi plaka harfleri: KA ve KZ arasındadır.

Denizli Sarayköy ilçesi plaka harfleri: SA ve SZ arasındadır.

Denizli Çivril ilçesi plaka harfleri: LA ve LZ arasındadır.

Denizli Güney ilçesi plaka harfleri: TA ve TZ arasındadır.

Kısacası Denizli iline kayıtlı olan araçların plakası 20 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.