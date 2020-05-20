20 Mayıs Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
20 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
20.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:11
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.05.2020 09:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.05.2020 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.