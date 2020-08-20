20 Ağustos Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKÇE, ARDA, ECZA, ERASLAN, FENER, GÜZERGAH, HAZARFEN, KİRAZDERE, PEKMEZCİ, YAVUZER, YUVA, ÖZDİL, ÖZLER sk 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603359)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, AYŞENUR, BEYSUN, EVLİYA, FİKİR, HELVACI, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, TÜCCAR, ŞULE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603361)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPGİRAY, DEVLET, EMRE, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603344)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, BOLLUCA, BİLİM, GÖKTEPE, HASTÜRK, ILIMAN, MAVİGÖL, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, TÜRKCAN, VEDAT sk 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603358)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606073)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ÖZGÜLER sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606075)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah NİYAZ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606072)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN, NİYAZ, ÖZGÜLER sk 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606070)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİCDAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607448)

AVCILAR ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607568)

BAĞCILAR ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 505. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590359)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2398., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603731)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR sk / GÜNEŞLİ mah 1336., 1342., 1343. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603760)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1169., 1173., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1179., 1180., 1181., 1182., 1184., 1185., 1186., 1188., 1199., 1201., HOCA AHMET YESEVİ sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2605379)

BAHÇELİEVLER ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, ESKİ LONDRA ASFALTI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞAİR ORHAN VELİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603941)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603938)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ŞEHİT YUNUS ÇAÇA sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2604602)

BAKIRKÖY ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603909)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL, UĞUR MUMCU, YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603869)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL, MANOLYA, ORKİDE BAHÇESİ sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603894)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah E-5 ÇIRPICI YANYOL, OSMANİYE E-5 YAN YOL sk 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603910)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL, KÜÇÜK NERGİS sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603871)

BEYOĞLU ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP KAYYUM, BAKIR, BEREKETZADE MEDRESESİ, BİLLUR, DİKİŞÇİ, ERGUVAN, FERMENECİLER, GALATA HIRDAVATÇILAR, KALAFAT, KARDEŞİM, KUYUMCU TAHİR, KÜREKÇİLER KAPISI, MAKARACILAR, PERÇEMLİ, TERSANE, ÖMERAĞA sk / BEDRETTİN mah AKARCA, ANBAR ARKASI, AYNİ ALİBABA, BAHRİYE, BEDRETTİN CAMİ, DERVİŞ AHMET, DR. BEDİİ GORBON, EZGİ, GÜZELCE, HAVUZ, HAVUZBAŞI DEĞİRMENİ, REFİK SAYDAM, TAYYARECİ ZEKİ, ULAŞIM, ÇÜRÜKLÜK sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, HOROZ sk / CAMİİKEBİR mah BAHRİYE, BAYRAM YERİ, BÜLENT DEMİR, DEREBOYU, HAKİM, KASAP ZEKERİYA, KASIMPAŞA KÜLHAN, KASIMPAŞA MEDRESESİ, KASIMPAŞA SALHANESİ, KEBAPÇI ŞERİF, MATBAA ARKASI, MUTFAK KAPISI, TABAKHANE YOKUŞU, TABAKLAR LONCASI, TAŞKIZAK TERSANESİ, TURŞUCU BAYRAM, ZİYAFET sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, BAHRİYE HASTANESİ YOKUŞU, DONANMA, HASKÖY ARALIĞI, HASTANE ARKASI ARALIĞI, KASIMPATI, MELEK, MUTFAK KAPISI, PAŞA ÇEŞMESİ, PAŞA ÇEŞMESİ YOKUŞU, SERİN, TOPRAK YOKUŞU, YELPAZE, YELPAZE ARALIĞI, YENİ ÇEŞME sk / KULAKSIZ mah DONANMA, EMİN ÇEŞMESİ, SEFERİKOZ, ZİNDAN ARKASI sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAHRİYE, BAYRAM YERİ, HAKİM, YOLCU sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah BAHRİYE, KADI ÇEŞME ÇIKMAZI, KAMER, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SİPAHİ FIRINI, TAHTA FIRIN sk / YAHYA KAHYA mah BAHRİYE, KASIMPAŞA BOSTANI, KASIMPAŞA YAĞHANESİ, SİPAHİ FIRINI, TAHTA FIRIN, YAKUPAĞA sk / ÇATMA MESCİT mah ARIKAY, CAMADAN, DERVİŞ AHMET, HAYRATÇI, KÜÇÜK HAMAM, SÖĞÜT ÖZÜ, TA 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602183)

BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BILDIRCIN, GÖZDAĞI, GÜNEŞ, GÜVERCİN 2, HUZUR, PAPAĞAN, SAKA, ÖLÇÜ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602910)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah DOLMABAHÇE, GÜLDEFNE, KUŞKONMAZ sk 17:00-20:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607350)

ÇATALCA ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602751)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607651)

ESENLER ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602059)

ESENYURT ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA sk / OSMANGAZİ mah 2611., 2618., DESTAN, ÜÇGÜL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600395)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah BÜYÜK YONCA sk / ŞEHİTLER mah AKÇAAĞAÇ, GÜRGEN, KAVAK, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, SABA, SİMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600174)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 606., 664., 667., 685. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602027)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah EKİN cd., 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602047)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah EKİN cd., 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601174)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2607., 2624., BURÇAK, KÖKSAL, PAPATYA, SARMAŞIK, ZAMBAK, ÇİTLENBİK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602908)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2657., 3121., 3143., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES sk / SAADETDERE mah 4., 7., FEVZİ ÇAKMAK, MARMARA sk 13:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603946)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1925., 1926., 1927., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1943., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2049., UFUK sk / MEVLANA mah SULTAN AHMET sk 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2604324)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3002., 3135. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607447)

EYÜPSULTAN ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.ÇETİN, 2.MANOLYA, 3.DEFNE, 3.ORTANCA, CANAN, ORUÇ REİS, SEVGİ, ŞEHİT METİN KAYA, ŞELALE sk 00:05-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602870)

FATİH ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, YENİKAPI KUMSALI sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, FETHİBEY, HARİKZEDELER, KURULTAY, ORDU, ZEYNEP KAMİL sk / KATİP KASIM mah ZİNDANDELEN sk / KEMALPAŞA mah FETHİBEY, ORDU, REYHANİ ÇIKMAZI sk / İSKENDERPAŞA mah ATATÜRK, DAĞARCIK, GUREBA TEKKE, HAMAM, HASANPAŞA ÇEŞMESİ, KÜLHAN, MEHMET LÜTFÜ, NALINCI FEVZİ, OYUNBOZAN, PERTEVNİYAL, UZUN YUSUF, VALİDE CAMİİ ARALIĞI, VEZİR ÇEŞMESİ, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, ŞEKERCİ, ŞEYH OSMAN sk 00:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2583783)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CERRAHPAŞA, SORGUÇCU, SİNEKLİ BAHÇE ARALIĞI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET KÂHYA CAMİİ, CERRAHPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HACI BAYRAM MEKTEBİ, HASEKİ, KAFESÇİ İSMAİL, KÜPEŞTECİLER, TURGUT ÖZAL MİLLET, TÜTÜNCÜ HASAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602976)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, CERRAHPAŞA, KATİP MUSLAHATTİN, NAMIK KEMAL, SİNEKLİ BAHÇE, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAKIRAĞA CAMİİ, ÇAKIRAĞA CAMİİ ARALIĞI sk 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602977)

GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 882., CAHİT ZARİFOĞLU, HIZIREFENDİ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602871)

GÜNGÖREN ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, ASALET, AŞİYAN, CENAP, GAZİ OSMAN PAŞA, GENÇ OSMAN, GEYİK, KARACA, KAYIK, KUMRU, KURAK, LEVENT, MİTHAT PAŞA, POYRAZ, SIĞIRCIK, TALATPAŞA, TINAZ, TOROS, TÜRKER, ULUDAĞ, ÖNDER sk / SANAYİ mah ASALET, BALKAN, GAZİ OSMAN PAŞA, KİTAPÇI, ULUDAĞ, ÇALDIRAN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607446)

KAĞITHANE ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜÇBİRLİĞİ, IŞIKLI, KÖSEDAĞ, NARLI, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, YADİGAR, YALIN, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İKBAL, İĞDELİBAHÇE sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590956)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ARANIR, BİLGEHAN, DENİZMEN, DOĞANDERE, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, FESLEĞEN, FESTİVAL, GECE, GÖKKUŞAĞI, GÜLAY, GÜLİSTAN, IŞIKLI, KAFİYE, KAĞITHANE, KIRIM, MİNNET, NURTAÇ, RABAK, SARP, SELAM, SEREN, SERKAN, SEVİLEN, SEĞMEN, TURSEL, YANKI, YAĞIZ, YÜCEL, ÇAYIRCIK, İKRAM, İLAYDA, İMRAHOR, ŞİMŞEK, ŞİMŞEK ÇIKMAZI sk / HÜRRİYET mah VATAN sk / MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, BELGİN, BEZİRGAN, BURCU, BUZDAĞ, CAMİ ARKASI, DARGIN, DEVELİ, DİREK, ECE, EGE, ERKAN, EYÜP SULTAN, FABRİKA, GÜVENCE, HASBAHÇE, KARAMEŞE, KAĞITHANE, KEMERBURGAZ, KINALI, KINALIKUZU, KUBAN, KUYU, LİMON, LİSE, MEDENİ, MERMERCİLER, NİHAN, ONARIM, REHA, SADABAD, SEDA, SEÇKİN, SÜMER, TABYA, UFUK, UĞUR, YEKTA, ÇOBANÇEŞME, ÖYKÜ, İMRAHOR sk / NURTEPE mah ALİBEY, AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, CEMAL, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, SÜMBÜL, TAHİR, VADİ, YOL, ÇOBANÇEŞME, ÇORUH, ÇİLEKLİ, ÖZALP, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHAR, BAHTİYAR, BAŞARAN, BURÇ, CAMİ, CENDERE, CİHANŞAH, ESEN, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, KIVANÇ, KIYMET, LİMON, NEŞE, ONURCAN, PAMUK, RÜMEYSA, SEVİNÇ, SEYHAN, SİNANPAŞA, UYGUN, VATAN, YAYLA, YELİZ, YILDIZHAN, ÇAYIRBAŞI, ÖZGÜN, ÖZNUR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2593431)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AYTAÇ, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELYAF, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, KAFİYE, NARLI, NURTAÇ, TESTİ, YEŞİLTEPE, ÇAYIR, ÇIKRIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590952)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKMAN, AKİK, AYTAÇ, AĞRI, BERKAY, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, HAVRAN, NURTAÇ, RABAK, SEFA, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TOPRAKBASTI, UMERA, YADİGAR, YÜCEL, ZEYTUNİ, ÇAYIR, ÇAĞLAR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590955)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BEYZADE sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, AYDINLAR, DADAŞ, DEFİNE, DEKAN, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, KEMALİYE sk 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600497)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEFİNE, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, ULUBAŞ, YILDIRIM sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602333)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEFİNE, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, ULUBAŞ, YILDIRIM sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607664)

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ÇİĞDEM, ALTINER, AYKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584532)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, OKAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601349)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, MARTI, PENGUEN, SERÇE, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602300)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.ARDA, 1.BİGA, 1.TURNA, 1803. ÇIKMAZ, 2. ÜZÜM, 2.GENÇTÜRK, 2.GÜNDOĞDU, 3.CAN, 4.DENİZ, ADİL, EMEKSİZLER, ERKİN, GÜLLÜ, HALKALI, KOSOVA, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY, TAŞKIN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603893)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİKMEN, 1.ÖMRÜM, 1302., 1303., 2.BARIŞ, ALP, ANAFARTALAR, DAĞLI, KEMAL, MASLAK ÇEŞME, SARSILMAZ, TOLGA sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2604430)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.DUT, 1.DİKMEN, 1.ENFES, 1.GÜR, 1.ORHAN GAZİ, 1.UFUK, 1.YALÇIN, 1306., 2.DERE, 2.ÇİMEN, 3.AŞIK VEYSEL, 3.PAPATYA, 4.HÜRRİYET, 4.ŞİRİN, AKARSU, ALAGEYİK, ANAFARTALAR, BAYIR, BILDIRCIN, DOĞAN, ERTEKİN, KILIÇ, KUYUMCU, MASLAK, MASLAK ÇEŞME, ORAL, UZAY, YAŞARDOĞU, İSTİKLAL sk 00:01-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2605348)

SARIYER ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, AVŞAR, CAMGÜZELİ, COŞKUN, CİVANPERÇEMİ, FİDAN, KAYMAK, MANDALİNA, MENEKŞE YOLU, MERAL, MOR SALKIM, MUAMMER, NEŞE, TAŞ OCAKLARI , USLU, VATAN, YENİDÜNYA, ZAFER, ZERAFET, ÇAKIR, ÇAYIRALAN, ÇETİN, ÖZ MUTLU, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603715)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKSU, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, GİRNELİ, HACI, HAS BAHÇE, KONGRE, MURADIM, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇÖREKOTU, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602928)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah AKSU, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, GİRNELİ, HACI, HAS BAHÇE, KONGRE, MURADIM, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇÖREKOTU, ŞEHİT BÜLENT KARASU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602927)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKINCILAR, ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, KİREÇBURNU CAMİ, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SEDEF ADASI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YENİBAHAR, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE, ÖZDENİZ, İSHAK sk / TARABYA mah 25 EVLER, AKINCILAR, ARABAYOLU, GÜR, POLAT, VAHDET, ÇAYIR YÜZÜ, ÖZYILDIRIM, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602929)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.., ORMANADA sk / ZEKERİYAKÖY mah AKSAK, BENJAMİN, FIRAT., GÖKTÜRK, KİLYOS., TARAKÇI sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607425)

SİLİVRİ ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM,İZAN, BİLGEHAN, MÜGE sk / YENİ mah 1 KASIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597650)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 202., 203., 204., 205., 206., 207., 2076., 2078., 2079., 208., 2082., 2084., 2085., 2088., 2089., 2090., 2091., 2092., 2093., 2095., 2096., 2098., 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2110., 2121., 2123., 2135. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2604040)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606357)

ŞİŞLİ ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BAHÇECİK 1, BORU ÇİÇEĞİ, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SEKİBAĞ, SULTAN, ÇEVRE PAZARI sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602181)

ZEYTİNBURNU ilçesi, 20 Ağustos Perşembe günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10/1., 11., 11/3., 11/5., 13., 15., 16., 217., 218., 22/2., 22/3., 22/4., 22/5., 22/6., 223., 224., ZÜBEYDE HANIM sk / SÜMER mah MERV sk 09:30-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603908)