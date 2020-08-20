20 Ağustos Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 20 Ağustos Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Yıldırım Mah,Kartaltepe Mah

Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi

Açıklama : Terfı Içı Enerjı Problemı

Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah

Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi

Açıklama : Terfı Içı Enerjı Problemı

Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Silahtarağa Mah,Sakarya Mah,Rami Yeni Mah,Topçular Mah,İslambey Mah,Çırçır Mah,Yeşilpınar Mah,Düğmeciler Mah,Alibeyköy Mah,Akşemsettin Mah,Esentepe Mah,Rami Cuma Mah,Karadolap Mah,Eyüp Merkez Mah

Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi

Açıklama : Terfı Içı Enerjı Problemı

Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah

Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi

Açıklama : Terfı Içı Enerjı Problemı

Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah

Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi

Açıklama : Terfı Içı Enerjı Problemı

Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]