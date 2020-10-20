20.10.2020 Chelsea Sevilla maçı hangi kanalda, şifreli mi? Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi devam ediyor!

Chelsea - Sevilla'nın karşı karşıya gelmesi ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanlı bir karşılaşma daha gerçekleşecek! Peki, 20.10.2020 Chelsea Sevilla maçı hangi kanalda, şifreli mi? Chelsea - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

CHELSEA SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chelsea ile Sevilla arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

Bein Sports 4 Canlı İzlemek İçin Frekans ve Yayın Bilgileri

Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

CHELSEA SEVILLA MAÇI HANGİ GÜN?

Chelsea-Sevilla Maçı 20 Ekim Salı günü oynanacak.

CHELSEA SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea-Sevilla Maçı 22:00'de başlayacak.

CHELSEA SEVILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea ile Sevilla arasındaki UEFA Şampiyonlar LigiMaçı Stamford Bridge, Londra'da oynanacak.

Chelsea'nin muhtemel 11'i

Kepa, Reece James, Kurt Zouma, Rüdiger, Ben Chillwell, Jorginho, Kante, Kai Havertz, Mason Mount, Pulusic, Timo Werner

Sevilla'nın muthtemel 11'i

Bono, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Gudelj, Joan Jordan, Fernando, Suso, Jesus Navas, Ocampos, Luuk de Jong