2 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 2 Haziran 2020!

2 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

02.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:39

İstanbul'da İSKİ'nin programına göre2 Haziran Salı günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.

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Arıza Kesinti

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah

Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.06.2020 07:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.