2 Haziran Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 2 Haziran 2020!
2 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İstanbul'da İSKİ'nin programına göre2 Haziran Salı günü planlı bir kesinti gözükmüyor. Bayram nedeniyle arıza dışında planlı kesintisi yaşanmaması muhtemel.
Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 02.06.2020 07:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.