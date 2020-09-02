2 Eylül Çarşamba MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef kim kazandı? Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam Meksika yemekleri ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor.. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 2 Eylül ÇarşambaMasterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı?

2 EYLÜL MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun takım aşamasında kazanan taraf Kırmızı takım oldu.

2 EYLÜL BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyunununda Tom Yum Goong çorbası görevi verildi. yun henüz sonuçlanmadı.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dün oynanan dokunulmazlık oyunu sonunda dokunulmazlığı kazanan Eray, eleme potasına Özgül'ü gönderdi

Dün diğer eleme adayı da oylama sonucunda 2. eleme adayı Duygu oldu.

Bugün oynanan dokunulmazlık oyunu sonucu 3. eleme adayı henüz belli olmadı.

Sayfa güncellenmektedir... Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.