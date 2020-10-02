2 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 2 Ekim Cuma İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Topağacı Mah,Dumlupınar Mah,Elmalıkent Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 02.10.2020 11:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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