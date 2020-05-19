19 Mayıs Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19 Mayıs Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.05.2020 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.05.2020 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 19.05.2020 11:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.05.2020 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.05.2020 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 19.05.2020 11:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postahane Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.05.2020 11:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Cırpıcı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.05.2020 10:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Yamanevler Mah,İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah,Saray Mah
Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.05.2020 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.