19 Mayıs Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 Mayıs Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

19.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:00

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.05.2020 10:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.05.2020 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 19.05.2020 11:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.05.2020 09:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle

Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.05.2020 09:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah

Açıklama : Şebeke Hattı Vana Arızası

Başlama Tarihi : 19.05.2020 11:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postahane Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.05.2020 11:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler : Cırpıcı Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.05.2020 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Yamanevler Mah,İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah,Saray Mah

Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.05.2020 09:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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