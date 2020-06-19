19 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Haziran Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte, 19 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!
19.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:08
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 19 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.