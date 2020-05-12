İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 19. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

19. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Tadı damağınızda kalacak menüde özgün ve klasik lezzetlerin uyumu ile iftarda ne pişireceğinizi düşünmenize gerek kalmayacak. Bugünün iftar menüsünde sofranızı şenlendirecek özgün lezzetler var.

19. GÜN İFTAR MENÜSÜ

BEZELYE ÇORBASI

PERDE PİLAVI

SEBZELİ KABAK SANDAL

KAZANDİBİ