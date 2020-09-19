19 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 19 Eylül Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

19 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah,Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : 100Yıl Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:11

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah

Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Başakşehır Terfı Çıkışındakı 500 Mm Ana Isale Hattında Arıza Gıderme Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılememektedır

Başlama Tarihi : 19.09.2020 09:40

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 19.09.2020 10:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kamer Hatun Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Cukur Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2020 11:23

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Doğu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 19.09.2020 10:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.