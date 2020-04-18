18 Nisan Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 18.04.2020 04:00 - 18.04.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BELDE, DOLUNAY, HADIMKÖY, MEDİHA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah SAMANYOLU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2438968) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438968)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 18.04.2020 12:30 - 18.04.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BELDE, DOLUNAY, HADIMKÖY, MEDİHA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah SAMANYOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438985) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438985)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 18.04.2020 15:30 - 18.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BELDE, DOLUNAY, HADIMKÖY, MEDİHA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah SAMANYOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438987) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438987)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 18.04.2020 10:30 - 18.04.2020 12:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BELDE, DOLUNAY, HADIMKÖY, MEDİHA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah SAMANYOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438981) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438981)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 18.04.2020 09:00 - 18.04.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BELDE, DOLUNAY, HADIMKÖY, MEDİHA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah SAMANYOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438976) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438976)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 18.04.2020 14:30 - 18.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BALKIRI, BELDE, DOLUNAY, HADIMKÖY, MEDİHA sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah SAMANYOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438986) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 18.04.2020 11:00 - 18.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, ORMANLI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2441385) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 18.04.2020 00:30 - 18.04.2020 04:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KELEBEK, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2439574) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 18.04.2020 12:00 - 18.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, KORKMAZ, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2440248) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2440248)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 18.04.2020 15:00 - 18.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2440252) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 18.04.2020 00:00 - 18.04.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2435644) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2435644)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 18.04.2020 00:00 - 18.04.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 14. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2435645) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 18.04.2020 14:00 - 18.04.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER TOPKULE ASKERİ KIŞLA bölgesinde, Yatırım Çalışması (2438649) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.04.2020 01:00 - 18.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HARMANLAR, HASAT, HIZIR, KORUYOLU, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SIRÇA, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI, ZERRİN, ÇOBANYILDIZI YOLU, ÜÇEVLER sk / MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2438159) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438159)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.04.2020 01:00 - 18.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.ATA, 1.ATEŞ, 1.CİHAN, 1.YILMAZ, 2.KARTAL, 2.KAYIN, ALTKÜME, AÇELYA, BELEDİYE, DUMANLI YOL, HACI AHMET, IŞILDAR, MERİÇ, NAZLI, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, TAN, TELEKOM, YEŞİL VADİ YOLU, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU, İSTANBUL sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2438160) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438160)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.04.2020 09:00 - 18.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA, ESKİ İSTANBUL YOLU, HIZIR, KORUYOLU, SİPAHİ, UZUNKEMER BULVARI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438967) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.04.2020 10:30 - 18.04.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ARZU, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk / TELSİZLER mah CANAN, DERNEK, TAŞKAYA, ULU, ÜLKÜMEN sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2439907) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439907)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.04.2020 10:30 - 18.04.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ARZU, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk / TELSİZLER mah CANAN, DERNEK, TAŞKAYA, ULU, ÜLKÜMEN sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2439911) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2439911)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.04.2020 13:00 - 18.04.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, GÖKDENİZ, LADİN, LEMAN, ORTANCA, SARMAŞIK, ZEMZEM, İYİNİYET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438970) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438970)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.04.2020 15:00 - 18.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DAMLA, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, HALİL RAHMAN, SÖNMEZAY, ULUBAŞ, YILDIRIM, YUNUS EMRE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438971) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438971)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.04.2020 17:00 - 18.04.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR, SEMERKANT sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARPACIK, ASMALI, BAŞARI, BODUR, BURAK REİS, DERCAN, ELÇİ, ELİF, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAYAT, IŞIK, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KUBİLAY, MOHAÇ, PİRİ REİS, SEMERKANT, SULTAN MURAT, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇAĞ, ÖZVER, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438980) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2438980)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.04.2020 10:30 - 18.04.2020 14:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438969) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 18.04.2020 01:30 - 18.04.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AÇELYA. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2436188) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2436188)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 18.04.2020 14:01 - 18.04.2020 18:01 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2439507) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 18.04.2020 19:00 - 18.04.2020 22:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE, BİBERİYE ARALIĞI, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HAŞHAŞ, HAŞHAŞ ARALIĞI, IŞIK, KARANFİL, KARTAL, KURTULUŞ, LALELİ, MERİÇ, PAPATYA 1, SOLMAZ, TOMBUL, YALÇIN, YENİDERE, YÜKSEL, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK, ŞELALE sk / MECİDİYEKÖY mah BERK, GÜLBAHAR, KEKİK, KUŞÇULAR, ŞAHİNLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2438983) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 18.04.2020 09:30 - 18.04.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2439139) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.