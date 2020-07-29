18 nerenin plaka kodu? 18 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Çankırı plaka harfleri

Türkiye'deki 18 plaka kodu Çankırı iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 18. sırada olan ilimiz Çankırı'dır. Çankırı'nın plaka kodu 18'dir. Çankırı, Çanakkale'den sonra gelen Ç harfiyle başlayan 2. şehrimizdir.

18 NERENİN PLAKASI?

18 plakası hangi ile aittir? : Çankırı

18 il plakası Çankırı iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 18 olanlar Çankırı iline ait demektir.

Ayrıca 18 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Çankırı'nın ilçelerini simgelemektedir. Yani 18 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Çankırı'un hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ÇANKIRI İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Çankırı'nın plaka kodu 18'dir. Ek olarak plakada 18 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Çankırı'nın hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Çankırı merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Çankırı Merkez ilçesi plaka kodu harfleri:

18 AC 001 - 18 AZ 999 aralığında,

18 DA 001 - 18 DF 999 aralığında ve

18 T 0001 - 18 T 9999 aralığında yer alır.

Çankırı Kurşunlu ilçesi plaka kodu harfleri:

18 KU 001 - 18 KZ 999 aralığında yer alır.

Çankırı Çerkeş ilçesi plaka kodu harfleri:

18 LA 001 - 18 LZ 999 arasında yer alıyor.

Kısacası Çankırı iline kayıtlı olan araçların plakası 18 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.