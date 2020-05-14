18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü? 18 Mayıs Pazartesi idari izin mi olacak?

Kamu çalışanlarının merak ettiği 18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü ve 18 Mayıs Pazartesi idari izin mi olacak gibi sorular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü ile ilgili çalışma kararı ile cevabını buldu.

18 MAYIS İDARİ İZİN Mİ?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."