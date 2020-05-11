İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 18. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

18. GÜN İFTAR MENÜSÜ/ SEBZELİ YEMEKLER

İftarda hafif ve sağlıklı bir menü oluşturmak istiyorsanız bu menü tam size göre. Sebzeli yemeklerden oluşan menüye eklenen meyve tatlısı, sağlıklı bir iftar yapmanızı sağlayacak. Sebzeli mercimek çorbası, sebzeli biftek, sebzeli erişte böreği ve sebze salatasından oluşan sağlık menüsüne eklenen vanilyalı armut tatlısı, tadı damağınızda kalacak bir iftar vadediyor.

18. GÜN İFTAR MENÜSÜ

SEBZELİ MERCİMEK ÇORBASI