18 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 18 Ağustos Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

18 AĞUSTOS SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Akat Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.08.2020 05:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Hürriyet Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.08.2020 08:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah

Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi : 18.08.2020 10:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.08.2020 09:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.08.2020 11:08

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.08.2020 11:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.08.2020 09:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 18.08.2020 10:38

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]