17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Aydın'ın Kuşadası ilçesine tatil için gelen 17 yaşındaki genç kız, alkol komasına girip hastanelik oldu. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
30.07.2020 22:56 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:17
Aydın'ın Kuşadası ilçesine tatile gelen 17 yaşındaki S.P, alkol komasına girip hastanelik oldu. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, 20.00 sıralarında Davutlar Sahil Siteleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na tatile gelen 17 yaşındaki S.P.'nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler S.P.'nin alkol komasına girdiğini belirledi.
HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Bilinci kapalı şekilde ambulansa bindirilen S.P. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.