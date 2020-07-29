17 nerenin plaka kodu? 17 plaka kodu neresi, hangi ile aittir? Plaka harfleri

Türkiye'deki 17 plaka kodu Çanakkale iline aittir. Ülkemizde toplamda 81 şehir mevcuttur ve plaka numarasına göre 17. sırada olan ilimiz Çanakkale'dir. Çanakkale'nin plaka kodu 17'dir.

17 NERENİN PLAKASI?

17 plakası hangi ilin? : Çanakkale

17 il plakası Çanakkale iline ait bir plaka kodudur . Yani arabalarda, otomobillerde, kamyonlarda, motosikletlerde vb. taşıtlı araçlarda plaka kodu 17 olanlar Çanakkale iline ait demektir.

Ayrıca 17 plaka kodunun yanındaki bazı harfler de Çanakkale'nin ilçelerini simgelemektedir. Yani 17 plaka koduna sahip bir aracın plakasının ortasındaki harflerine bakılarak Çanakkale'nin hangi ilçesine ait onu öğrenebiliyoruz.

ÇANAKKALE İLÇELERİNE AİT PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Çanakkale'nin plaka kodu 17'dir. Ek olarak plakada 17 numarasının hemen sağında yer alan harflere bakılarak da o araç Çanakkale'nin hangi ilçesinden çıkmadır onu bulabiliyoruz. Şimdi ilçe bazında Çanakkale merkez ve ilçelerinin plaka koduna ait harflerini paylaşalım:

Çanakkale Merkez plaka kodu harfleri:

17 AC 001 - 17 AZ 999 aralığında,

17 DA 001 - 17 DZ 999 aralığında,

17 EA 001 - 17 EZ 999 aralığında,

17 K 0001 - 17 K 2500 aralığında,

17 M 0001 - 17 M 2999 aralığında,

17 T 0001 - 17 T 2999 aralığında yer almaktadır.

Çanakkale Yenice ilçesi plaka kodu harfleri:

17 K 3500 - 17 K 4000 aralığında,

17 M 3500 - 17 M 3999 aralığında,

17 T 3500 - 17 T 3999 aralığında,

17 YA 001 - 17 YZ 999 aralığında yer alır.

Çanakkale Biga ilçesi plaka kodu harfleri:

17 TA 001 - 17 TZ 999 arasında,

17 LA 001 - 17 LZ 999 arasında,

17 M 4500 - 17 M 499 arasında,

17 T 4500 - 17 T 4999 arasında yer alır.

Çanakkale Gelibolu ilçesi plaka kodu harfleri:

17 K 6601 - 17 K 7000 aralığında,

17 M 4000 - 17 M 4499 aralığında,

17 RA 001 - 17 RZ 999 aralığında,

17 RA 001 - 17 RZ 999 aralığında yer alıyor.

Çanakkale Lapseki ilçesi plaka kodu harfleri:

17 K 8501 - 17 K 9000 aralığında,

17 M 8000 - 17 M 8999 aralığında,

17 NA 001 - 17 NZ 999 aralığında,

17 T 8000 - 17 T 8999 aralığında yer almaktadır.

Çanakkale Ayvacık ilçesi plaka kodu harfleri:

17 K 8001 - 17 K 8500 arasında,

17 M 7000 - 17 M 7999 arasında,

17 PA 001 - 17 PZ 999 arasında,

17 T 7000 - 17 T 7999 arasında yer alır.

Kısacası Çanakkale iline kayıtlı olan araçların plakası 17 numarasıyla (sayısıyla-rakamıyla) başlamaktadır. Akabinde devam eden plaka numarasındaki harflere göre ise yukarıdaki gibi ilçeleri bulabiliriz.