17 Haziran 2020 Çarşamba 31158 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

17 Haziran tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 148 sayfadan oluşan 17 Haziran 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31158 SAYILI RESMİ GAZETE