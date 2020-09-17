17 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 17 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

17 EYLÜL PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.09.2020 11:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Turgut Reis Mah,Oruç Reis Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.09.2020 11:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Kadıköy

Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah,19 Mayıs Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.09.2020 09:58

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.09.2020 13:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah,Kısırkaya Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.09.2020 09:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Baltalimanı Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.09.2020 12:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.09.2020 13:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Orta Mah

Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : 400 Mm Lik İsale Arızası Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 17.09.2020 13:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.09.2020 13:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.