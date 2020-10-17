17 Ekim Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Ekim Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2721569

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah MEYDAN DÖNÜŞÜ sk / PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KIRKPINAR , KORUK, MENDERES, MESUT , MUTLU , PUSULA, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2009. sk / ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ÇINARLI sk / GAZİ mah 1447. sk / HABİBLER mah 2692., 2693., 2695., 2700., 2702., 2703., 2704., 2705., 2706., 2707., 2708., 2709., 2710., 2711., 2712., 2714., 2714/1., 2714/2., 2716., 2716/1., 2717., 2717/1., 2718., 2719., 2721., 2721/1., 2721/2., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., A-1, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 17/10/2020 03:00:00 - 17/10/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2724452

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKSOYLU, BOYALIK-BAKLALI sk / BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ÇEMENZAR, ŞEN sk / BOYALIK mah AHUDUDU, AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BOYALIK, BOYALIK-BAKLALI, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ENDERUN, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, HAMZA YERLİKAYA, ILGIN, KEKLİK, KENDİR, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, PETEK, SANCAK, SAYGI, SORGUN ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ, TARIM, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TELAĞACI, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, YEŞİL ÇİMEN, YUKARI, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT ALİ YILMAZ, ŞEHİT İZZET sk / YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk / YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgelerinde 17/10/2020 09:00:00 - 17/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2731479

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah KIRKAĞAÇ, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER sk bölgelerinde 17/10/2020 09:00:00 - 17/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2731478

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah AHU, BASİRET, BÜKLÜM, HİCRET, KIBRIS, KINIK, LİMON ÇİÇEĞİ, MUHTEREM, ORHUN, SABA, SAMİ, SİPER, YAVUZ SULTAN, YILDIRIM BEYAZIT, ŞİNASİ sk bölgelerinde 17/10/2020 11:00:00 - 17/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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