17 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 17 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

17 AĞUSTOS PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah

Arıza Sebebi : 900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Kılıçpınar-Kayaşehir 900 Mm İsale Hattın Da Metro İnşaatı Çalışması Sebebiyle Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Sururi Mah,Şehit Muhtar Mah,Yahya Kahya Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Cukur Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:36

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:39

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.08.2020 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Şeyhli Mah,Kurtköy Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.08.2020 10:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]