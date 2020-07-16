16 Temmuz Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte, İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

16 TEMMUZ PERŞEMBE İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Ulupelit Mah,Yeşilvadi Mah,Kervansaray Mah,Avcıkoru Mah,Darlık Mah

Açıklama : Arıtma Tesisi Arızası

Başlama Tarihi : 16.07.2020 00:02

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2020 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bilgiler güncellenmektedir...