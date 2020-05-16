16 Mayıs Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
16 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.05.2020 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.05.2020 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Silahtarağa Mah,İslambey Mah,Düğmeciler Mah,Eyüp Merkez Mah,Nişanca Mah
Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 16.05.2020 06:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.