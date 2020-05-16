16 Mayıs Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

16 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

16.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:40

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.05.2020 09:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.05.2020 09:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Silahtarağa Mah,İslambey Mah,Düğmeciler Mah,Eyüp Merkez Mah,Nişanca Mah

Açıklama : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi : 16.05.2020 06:52

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.