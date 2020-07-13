15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Resmi tatil günleri listesi!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne az bir zaman kala 15 Temmuz resmi tatil mi, 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı, merak edildi. 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, 2020 Resmi tatil günleri listesi!
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Çarşamba günü resmi tatil günüdür.
• 15 Temmuz / Çarşamba: Resmi tatil
• 16 Temmuz Perşembe: İş Başı
• 15 Temmuz Resmi Tatil Süresi: 1 Gün
15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ!
1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ
23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)
24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ
25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ
26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ
30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)
31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ
1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ
2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ
3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI - 1,5 GÜN - 28 EKİM ÇARŞAMBA, 29 EKİM PERŞEMBE