15 Temmuz'da bayrağı yenileyen çocuk düşerek ayağını kırdı!

Tokat'ta 14 yaşındaki çocuğun duyarlı davranışı duygulandırdı. Tokat'ta, 14 yaşındaki çocuk 15 Temmuz günü Türk bayrağını değiştirmek için tırmandığı gönderden düştü. Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı gönderden düşen Hasan Yılmaz'ın sağ ayağı alçıya alındı.

BAYRAĞI YENİLEYEN ÇOCUK DÜŞEREK AYAĞINI KIRDI!

7 metre uzunluğundaki göndere tırmanan Yılmaz, bayrağı yenisi ile değiştirdi. Ancak Yılmaz, gönderden inmek isterken düştü. Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuğun kırık olduğu saptanan sağ ayağı alçıya alındı.

Hasan Yılmaz, "15 Temmuz sabahı, bayrağın yıpranmış olduğunu fark ettim. Evimden yeni bir bayrak alıp, değiştirmek için direğe tırmandım. Eski bayrağı çıkartarak, yenisini taktım. İp dolaşmıştı onu çözmek için yukarı tırmandım. Direkten aşağı kayarken düştüm. Ayağımda kırık oluştu. Ben 15 Temmuz'u gördüm. Televizyonlardan izledim. Ağabeylerimiz, amcalarımız bayrak uğruna şehit oldu, gazi oldu. Biz Tokatlıyız. Dedemler bize hep 15'lilerin nasıl savaştığını anlatırdı. Ben böyle doğdum, büyüdüm" dedi.