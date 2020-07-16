15 Temmuz 2020 Çarşamba Liseliler Arası Bilgi Yarışması Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı mı? 15 Temmuz bilgi yarışması sonuçları sorgulama ekranı!

15 Temmuz bilgi yarışması 15 Temmuz 2020'de saat 12:30'da yapıldı. Yarışma soruları EBA TV Lise 15.07.2020 günü saat 12.30'da eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru adresinde de yayınlandı. Peki, 15 Temmuz 2020 Çarşamba Liseliler Arası Bilgi Yarışması Bilgi Yarışması sonuçları açıklandı mı?

15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

(2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.

(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.