15 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 15 Eylül Salı İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

15 EYLÜL SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Zeynep Kamil Mah,Ahmediye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.09.2020 08:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.