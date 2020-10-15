15 Ekim Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
15 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Ekim Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Ekim Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Arnavutköy
NO: 2723342
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, FEYZA, MUHLİS, POZAN, SANCAR, SERHAT sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, AKŞİT, ALTINOLUK, ASALET, ATALAR, ATALAY, AYBİKE, AYSİMA, AŞIK SEYRANİ, AŞURE, BESTE, BORA, BURHAN, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, FIRTINA, GÜLÜM, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAMİYET, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HAYRAT, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITEPE, KAŞGARLI MAHMUT, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MÜNTEHA, MÜREBBİ, MİHRAP, OĞUZ, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SEBAHATTİN, SELVİLİK, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TOLUNAY, TÜRKAN, UFUK, ULUGAZİ, YEMENİ, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ÜLKE, ŞEBBOY sk / TERKOS mah BAYIRGÜLÜ sk / YAVUZ SELİM mah BADEMLİK, POLİS OKULU sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP bölgelerinde 15/10/2020 01:00:00 - 15/10/2020 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2723345
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, ALYILDIZ, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, HACER, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, ORUÇ, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YELPAZE, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇÖMLEK sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, HAVADAR, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 15/10/2020 01:10:00 - 15/10/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2723346
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AFİYET, DEMİRTÜRK, ETKİN, FERHATPAŞA, KABATAŞ, KAMURAN, KARAKOÇAN, KAYYUM, KİTAP, SEVBAN MEHMET, TUNCA, ÖNCEL, ÖZGÜVEN, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN sk bölgelerinde 15/10/2020 02:30:00 - 15/10/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2723347
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHİR, MARUF, PALA, REFİKA, SELAHATTİN EYYUBİ, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, ÖMÜR, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKAİD, AKDAL, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BERKİN, BEY, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, EREZ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLFİDAN, GÜLPERİ, GÜLSEVER, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, MESNEVİ, METEHAN, MUHTAR, MUKADDES, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURDAN, NURSEDA, NİL, ODAK, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SIRMA, SOYLU, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TEVEKKÜL, TOMRUKÇU, TOPLUM, TUNCAY, TÜRKCAN, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YELDA, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCE, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, ÇEMBERLİTAŞ, İSKİLİP, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYBARS, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, BERKSOY, DESTE, FEYZA, KADİM, KIBRIS, MUHLİS, POZAN, SANCAR, SERHAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk / MAVİGÖL mah 19 MAYIS, ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AHMET CEVDET PAŞA, AKSA, AKŞİT, ALTINOLUK, ASALET, ATALAR, ATALAY, AYBİKE, AYSİMA, AŞIK SEYRANİ, AŞURE, BESTE, BORA, BURHAN, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBAL bölgelerinde 15/10/2020 04:00:00 - 15/10/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2724443
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HUKUK, LEYLA, MAHİR, MARUF, PALA, REFİKA, SELAHATTİN EYYUBİ, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, ÖMÜR, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKAİD, AKDAL, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BATURALP, BEHRA, BERKİN, BEY, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, EREZ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLFİDAN, GÜLPERİ, GÜLSEVER, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, MESNEVİ, METEHAN, MUHTAR, MUKADDES, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURDAN, NURSEDA, NİL, ODAK, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SIRMA, SOYLU, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TEVEKKÜL, TOMRUKÇU, TOPLUM, TUNCAY, TÜRKCAN, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YELDA, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCE, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, ÇEMBERLİTAŞ, İSKİLİP, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT, ŞİİR sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, FEYZA, KADİM, KIBRIS, SERHAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITE bölgelerinde 15/10/2020 05:30:00 - 15/10/2020 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 2729482
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKÇAM, AMBER, ERDEM, HİMMET, KADER, NECİP FAZIL, TERMAL, YİĞİTLER, ŞEFAAT sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah FARUK, GAZİOSMANPAŞA, SELVİLİ, YAKACIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 15/10/2020 10:00:00 - 15/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.