14 Temmuz Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÜLBAĞLAR, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah REFAH sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, KAAN, MEŞE TARLA, OKÇU, İBRAHİM HAKKI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552947)

AVCILAR ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MAHİR, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556858)

AVCILAR ilçesi, 13 Temmuz Pazartesi günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah HİKMET, ORKİDE sk ,lojman sokak 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556857)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, MEKTEP, MİMARSİNAN sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556989)

AVCILAR ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MAHİR, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556858)

BAĞCILAR ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 930., FATİH sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543381)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1188., 1193., 1194., 1195., 1201., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555536)

BAHÇELİEVLER ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, SELİN, ÇANDAR sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556793)

BEYOĞLU ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, BADE, BAYRAK, BERBER, BİNEKTAŞI, HACI GÜLSEN ÇIKMAZI, MAHMUT DAYI, SALAŞ, TAVCI, YAKUT, ŞEKER KUYUSU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557069)

BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553929)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah AYDIN, BOSTAN, DEĞİRMEN 2, ENVERPAŞA, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, TEYYARECİ FETHİBEY, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556042)

ÇATALCA ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, NERGİS, SOĞUKSU sk / KALEİÇİ mah FETİH sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556052)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah ÇALMAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556050)

ESENYURT ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556320)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR CADDESİ, 202. SOKAK, 286. SOKAK 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556321)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 727., 728., 730., 734., 735., 736., 738., 755., 762. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556814)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah , 311., 312., . sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556849)

EYÜPSULTAN ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557138)

GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk / PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah AYBENİZ, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556447)

ŞİŞLİ ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546466)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546468)

ZEYTİNBURNU ilçesi, 14 Temmuz Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2., RAUF DENKTAŞ, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah ZAMBAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555974)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556299)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556305)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556306)