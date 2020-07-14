14 Temmuz Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte, İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14 TEMMUZ SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.07.2020 00:21

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti



İlçe : Pendik

Etkilenen Mahalleler : Batı Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 14.07.2020 07:44

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.