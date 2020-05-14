14 Mayıs Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 14.05.2020 05:00 - 14.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2466602) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2466602)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 14.05.2020 05:30 - 14.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah AĞAÇ, BAKLALI-HACIMAŞLI, FİKRET BEY, HURMA, KARAKAVAK, KOZALAK, LİMON, MAVERA, NİHAVENT, RABİA, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ÜSTÜNDAĞ, İNCİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2466608) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 14.05.2020 05:00 - 14.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 49. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463679) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463679)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 14.05.2020 07:00 - 14.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 31., 32., 33., 34., 35., 39., 40., 41., 49., MEHMET AKİF sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463681) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 14.05.2020 16:30 - 14.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 15. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2467105) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2467105)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 14.05.2020 17:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah CEYLAN 2, HACIALİ, HÜLYA, KARACA, KARADENİZ 1, SERAY, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA, İKBAL, İMARLI, ŞENGÜL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467112) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, GÜMÜŞLÜ, GÜNAY, TAŞOVA, ULUÇINAR, ÇAKMAK sk / GÜVERCİNTEPE mah 1102., GÜLAY sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2465130) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2465130)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AYBEK, GÜLTEN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2465131) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2465131)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 14.05.2020 15:30 - 14.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah İSHAKPAŞA sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2467615) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 14.05.2020 05:00 - 14.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KARAKAŞ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah KURU GIDA 1. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465220) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah HÜRRİYET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2231., 2232., 596., AKARSU, DAĞHAN, LODOS, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2462733) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2462733)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 14.05.2020 16:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ERCAN, GÜNDÜZ, PEKMEZ, SAKİN, SERAY, YAYLA, ÖMÜR, ÖZNUR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464463) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464463)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 14.05.2020 16:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KUŞDİLİ, OSMANLI, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2464379) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah BAKIR sk / HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, KARANLIK FIRIN, KÖLEMEN, MALİYE, NECATİBEY sk / MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ARAP OĞLAN, ARŞIN, AYNALI LOKANTA, CENGİZ, KADEM, KEMERALTI, KEMERALTI KUYU, LEBLEBİCİ ŞABAN, LÜLECİ HENDEK, NECATİBEY, REVANİ, SERÇE, ZÜRAFA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2467562) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.05.2020 00:00 - 14.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, HADIMKÖY YOLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., 3009., 3067., 3109., 3111., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU, OSMAN GAZİ sk / OSMANGAZİ mah 3112., 3140., AHMET YESEVİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462786) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2462786)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEKİMOĞLU sk / TÜRKOBA mah AKIN 2, ALACA 1, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, KAFKAS, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, OKUL YOLU, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2466046) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 14.05.2020 05:00 - 14.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN MAH. MUSA GÖÇMEN MEVKİİ bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2463260) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463260)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN DİNÇER, MEŞE SOKAK, GÜNEY TEZ SOKAK, ÖĞRETMEN ŞEBAHATTİN AKALI SOKAK, GÜNEY TEZ SOKAK, SÜLEYMAN ÖCAL SOKAK, ENVERPAŞA SOKAK, SEFERAĞA SOKAK, ÇETİNCE SOKAK, ALİPAŞA SOKAK, YATIR SOKAK, ERENLER SOKAĞI, HURMA SOKAK bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463274) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463274)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 14.05.2020 09:00 - 14.05.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah AÇELYA ÇIKMAZI, CÜNEYT, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, PAŞA BAYIRI, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, SERÇE, SIHHAT, YAREN, YİĞİT, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞLAR, ŞERİFE ACAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2464277) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2215., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2319., AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk / HÜRRİYET mah TURNA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2463543) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463543)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 14.05.2020 05:00 - 14.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ENVERPAŞA, KEMAL SUNAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2464206) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464206)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 14.05.2020 16:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., AKDENİZ, DEREÜSTÜ, PIRIL, SEFA, SEHER, SEMA, VEDA, YOSUN, ÇAĞLAYAN, İZGİ, ŞELALE sk / YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2467696) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 14.05.2020 05:00 - 14.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, ATLI SPOR, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, LALEBAYIRI YOLU, ORMANTEPE YOLU, ÜÇEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2465431) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2465431)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 14.05.2020 05:30 - 14.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, ATLI SPOR, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, ÜÇEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2465432) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2465432)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 14.05.2020 06:00 - 14.05.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.BAŞAK, 1.BUĞDAY, 1.EKİN, 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.SEVGİ, ATLI SPOR, BEYZA, ESKİ İSTANBUL YOLU, FİLİZ MEVKİİ, GÖLBAŞI YOLU, HASAT, HIZIR, LALEBAYIRI YOLU, MERMER ÇEŞME YOLU, ORMANTEPE YOLU, RANA, SIRÇA, ZERRİN, ÜÇEVLER sk / MİMAR SİNAN mah YILDIZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2465444) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2465444)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 14.05.2020 16:00 - 14.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463250) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah KATİP ÇELEBİ, SARI BEYAZIT, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459558) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2459558)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HASEKİ SULTAN mah BÂKİBEY, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, SELÇUK SULTAN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459559) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2459559)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 14.05.2020 15:30 - 14.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah BÜYÜK TULUMBA, SEKBANBAŞI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2467092) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2467092)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 14.05.2020 15:30 - 14.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, AYNACI ÇIKMAZI, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, DARÜLELHAN, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI, KALENDER MEDRESESİ sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, KALENDER MEKTEBİ sk / SÜLEYMANİYE mah KİRAZLI MESCİT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2467529) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT DURSUN BAKAN, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, DUMLUPINAR, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2464274) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464274)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 14.05.2020 01:00 - 14.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, AKİK, ALAYBEY, ATAKÇİL, AYTAÇ, AZİMET, AĞRI, BAYRAKTEPE, BERKAY, BEŞER, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, DÜNÜR, ELYAF, ELZEM, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, FESTİVAL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜLAY, GÜROL, GÜÇBİRLİĞİ, HAVRAN, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, IŞIL, KAFİYE, KEHRİBAR, KUMLU, KUZULU, KÖSEDAĞ, NAME, NARLI, NURTAÇ, NİŞANE, OLGUN, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, SEĞMEN, SULH, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TONOZ, TOPRAKBASTI, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, UMERA, VEFA, YADİGAR, YALIN, YELKEN, YEŞİLTEPE, YUMAK, YÜCEL, ZEMHERİ, ZEYTUNİ, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇEVREM, ÇIKRIK, ÇİFTLİK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İCABET, İHYA, İKBAL, İĞDELİBAHÇE, ŞENLİK sk / MERKEZ mah TOPKARA sk / TALATPAŞA mah DÜNÜR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2464271) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.AKASYA, HATBOYU sk / FATİH mah 27 MAYIS, 801. ÇIKMAZ, ALTIN, ESEN, HATBOYU, YALI, ŞÜKRAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2461015) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2461015)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.GONCAGÜL, 1.KIRMIZIGÜL, 1.PEMBEGÜL, 1413., 2.SARIGÜL, 4.MENEKŞE, LALEGÜL, ÇALIGÜL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2461018) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2461018)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.05.2020 15:00 - 14.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 321., 322., 323, 331., 332., AKTEPE, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, YEŞİLTEPE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2463775) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463775)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.05.2020 05:00 - 14.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462934) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2462934)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 14.05.2020 05:00 - 14.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah YENİYOL sk / GÜLTEPE mah 1.ALAGEYİK, 1.SEREN, 1009., 2.CAMİ, BAĞLAR, BELLİ, MOR, SALİHLİ, ZÜMRÜT, ŞEHİT MAHMUT ERGÜL, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462919) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 14.05.2020 05:00 - 14.05.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah OKUL ALTI sk / YENİKÖY mah KÜÇÜKTEPE, TEKSER EVLERİ (VAKIF SUYU SOKAĞI) sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2464383) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464383)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 14.05.2020 07:00 - 14.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, BAYRAK, MEHTAP, SEFARET, TABYALAR, YAMAN, ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ, ALACA SARMAŞIK, DEFNEDALI ÇIKMAZI, HAZİRAN 1, HAZİRAN 2, KALPAKÇI HASAN, MİNE, TOPARLAK FENER, YENİ FİDAN, ÇIRA, ÇOBAN, ÇOBAN ÇEŞME ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2464384) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 14.05.2020 16:00 - 14.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463300) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 14.05.2020 00:01 - 14.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2465219) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2465219)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 14.05.2020 16:00 - 14.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/43., G/45., G/47., G/48., G/49. sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2467695) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.