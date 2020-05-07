İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 14. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

14. GÜN İFTAR MENÜSÜ / DİYET İFTARI

Ramazan'da da fit ve sağlıklı halinizi korumak için iftar ve sahur menülerine dikkat etmeniz gerekiyor. 10. gün iftar menüsünde diyet yapanlara özel lezzetler var. Ramazan'ın 10'uncu gününde lahana çorbası, ızgara tavuk, sebze salatası, ayran ve 2 dilim ekmekten oluşan menü ile kilo almanızı engelleyecek bir iftar yapabilirsiniz.

Kilo kontrolü yapanlar Ramazan'da da formlarını koruyabilirler. Bunun için iftar ve sahur menülerinde dikkatli olmaları gerekiyor. 10. gün iftar menüsü lahana çorbası, ızgara tavuk, sebze salatası, ayran ve ekmek ile sağlıklı bir iftar yapabilirsiniz.

14. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

LAHANA ÇORBASI