14 Ekim 2020 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Yağmur yağacak mı?

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son bilgiye göre yurt genelinde fırtına veya lodos görülmüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

14 Ekim tarihinde yapılan uyarılar bugün için geçerli değil. Haritada her yerin yeşil olduğu ve hava durumunda zorlu bir hava durumu olmayacağı görülüyor.

14 EKİM 2020 İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 24 derece olacak. En düşük ise 18 derece olacak. Parçalı bulutlu olacak olan İstanbul'da lodos beklenmiyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU | MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin iç kısımlarında yağışlar bekleniyor ancak herhangi olumsuz hava koşulu beklenmiyor.

Hava sıcaklığı gün içinde en düşük 24 derece en yüksek 27 derece olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar yer yer 33 dereceye kadar çıkıyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinde yağmur görünüyor. Orta ve Doğu kesimlerinde ise hava güneşli.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu'da kurak dönem sürüyor, sıcaklık 30-32 derecelerde, Karadeniz geneli güneşli ve sıcak, 27-30 derece

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'da öğle saatleri ılık, geceler ise soğuk geçiyor. Kars gece 0 derece..