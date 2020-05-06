İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 13. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

13. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Türk mutfağının klasik lezzetlerinden zeytinyağlı taze fasulye ve kompostonun öne çıktığı menüde başlangıç için enginar çorbası, doyurucu lezzet olarak da fırında sütlü karnabahar var. Rokalı patates salatasını ise yoğun istek üzerine sahurda yapmanız gerekebilir.

13. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

ENGİNAR ÇORBASI