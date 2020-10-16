Küçük çocuk, 69 milyon yıllık dinozor iskeleti buldu: O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile

Hrushkin, bir kayanın içinde duran iskeletin ucunu gördüğü an "donup kaldığını" belirterek "O kadar şaşırdım ki heyecanlanamadım bile" dedi. 6 yaşından beri dinozorlara büyük ilgi duyduğunu söyleyen Hrushkin, sık sık Alberta'da Kanada Doğa Koruma Alanı'nda bulunan çorak arazide yürüyüşe çıktığını belirtti, "Dinozorların bizimki gibi kemiklerinin taşa dönüşmesi beni hep etkilemiştir" diye konuştu. Hrushkin, babasıyla geçen yıl büyük kayalardan düştüğünü tahmin ettikleri küçük fosil parçaları bulduklarını ve bu yaz aynı bölgeye yeniden gitmeye karar verdiklerini söyledi.

3-4 YAŞLARINDAKİ BİR HADROZORA AİT

Hrushkin, fosillerin koruma altında olması nedeniyle prehistorik yaşama ilişkin çalışmalar yürüten Royal Tyrrell Müzesi'ne haber verdiklerini, daha sonra da fosilin fotoğrafını ve bunu buldukları yerin GPS koordinatlarını gönderdiklerini anlattı. İncelemeler sonunda kemiklerin 3-4 yaşındaki bir hadrozora ait olduğu tespit edildi. Kazı çalışmalarında 30 ila 50 arasında kemiğin bulunduğu açıklandı. Hrushkin, "Çocukların çoğu gibi benim de favorim Tyrannosaurus Rex. Ama keşfimden sonra şimdi favorim hadrozorlar" dedi. Müze yetkilileri, bu döneme ait fazla kayıt bulunmaması nedeniyle bulunan dinozor iskeletinin bilimsel açıdan önemli olduğunu söylüyor.