12 Mayıs Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

11 Mayıs Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

12.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:41

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2020 08:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah

Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2020 06:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2020 09:05

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.