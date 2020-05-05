İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 12. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

12. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Hafif lezzetlerden oluşan menü doyurucu olması ile sağlıklı bir iftar yapmanızı sağlıyor. Ezogelin çorbası, kabak yemeği, zeytinyağlı biber dolması ve havuç salatası ile tamamlanan menü de trileçe ile leziz son dokunuşu yapabilirsiniz.

Aç ve susuz geçen günden sonra ağır yemekler yemek sindirim sisteminizi zorlayacaktır. Ezogelin çorbası, kabak yemeği, zeytinyağlı biber dolması ve havuç salatasından oluşan hafif menüde tatlı olarak trileçe tatlısı var.

12. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

EZOGELİN ÇORBASI

KABAK YEMEĞİ

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI