12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Tüm sınıflar açılacak mı? Bugün saat kaçta okullar açılacak?

12 Ekim tarihinde belirlenen sınıflar ile yüz yüze eğitime başlanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve okula gidecek sınıflarla ile ilgili açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptı. Peki, hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

12 EKİM'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle açıkladı.

"12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri eskisine nazaran kısaltılacak. Bu konudaki tüm ayrıntıları, bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için paylaşacağız. 'Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir.' demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim, velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Nasıl takip ediyoruz? Öğretmenler vasıtasıyla ediyoruz, EBA platformu vasıtasıyla ediyoruz."

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Bugün itibari ile yurt genelinde bazı sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Merak edilen konuların başında üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Üniversitelerin çoğu bölüm uzaktan eğitim olarak devam edecek. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin "uzaktan eğitim" yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.