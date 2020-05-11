11 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.05.2020 05:00 - 11.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GÜLAY sk / BOLLUCA mah EREZ sk / HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKGÜL, AKKIZ, AKYAR, AKÇA, ALABALIK, ALAY, ALBAY, ALEV, ALTAN, ALTINTAŞ, ALİHAN, ATABEK, ATAMAN, AYDENİZ, AYGÜL, AYPARE, AZER, BAHTİYAR, BAYRAK, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BERKSU, BEYKAN, BEYLER, BİLEN, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, BİNKAN, CENAP, COŞAR, DENGE, DOLMABAHÇE, DOSTLUK, DİNÇER, ELA, EMEK, ERENLER, ERKILIÇ, ERTUNGA, ESENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAK, FEVZİ, GEDİK, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜLDEREN, GÜLNAZ, GÜLŞAH, GÜMÜŞÇAY, GÜNDOĞDU, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HALKSEVER, HALİM, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, HARİKA, HATMİ, HAVZA, HAZAL, HAZİN, KANDIRA, KANDİLLİ, KARAGÖZ, KATİP ÇELEBİ, KEBAN, KILAVUZ, KINA, KORUİÇİ, KUDRETLİ, KURAL, KUTLU, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENEVİŞ, MENZİL, MOR MENEKŞE, MUALLİM, MÜMİN, MİHRİBAN, NUH, NİLSU, REİS, SABRİ, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SANEM, SARI MİMOZA, SARIKIZ, SARUHAN, SARVAN, SELANİK, SELİM, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SOLMAZ, SUALTI, SUNAR, SÜMER, SÜRMELİ, TALEBE, TANER, TAŞOLUK, TEFSİR, TEMİZ, TERZİ, TEZCAN, TILSIM, TINAZ, TUNÇ, UMUTLU, UTKU, UYUM, UÇANKUŞ, VARDAR, YAVUZHAN, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, YEŞİLBELDE, YEŞİLLİK, YOKUŞ, ZEKAT, ZERRİN, ZÜBEYDE, ÇATALÇEŞME, ÇOLAK, ÖNEM, ÖZER, Ö bölgesinde, Manevra Çalışması (2459409) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2459409)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, DEMİRKAN, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, GÜLAÇTI, GÜLCAN, KEMALİYE, KOZLUK, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2464278) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2464278)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.05.2020 01:00 - 11.05.2020 02:00 saatleri arasında, KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / ATATÜRK mah sk / BOLLUCA mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / DURUSU mah sk / HİCRET mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MAVİGÖL mah sk / NENEHATUN mah sk / TERKOS mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2463885) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463885)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 11.05.2020 10:00 - 11.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463284) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1881. sk / KİRAZLI mah 1128., 1130., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1532., 1535., 1578., 1579., 1580., 1581., TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2461816) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL, MERCEDES, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2462043) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 11.05.2020 15:30 - 11.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460186) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 11.05.2020 16:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BİZİM, IRMAK, KOCATEPE, YILDIRIM sk / SAHİL mah AKTOPRAK, ALİ ŞİR NEVAİ, AYÇA, BAŞARAN, BEYAZLALE, CÜMBÜŞ, DOKTORLAR, EDİP, ERMİŞLER, GÜNBATIMI, HACİVAT, HATIRA, HÜR, KARACABEY, KOCATEPE, MARMARA, SAMANYOLU, SULTANLAR, ÇAYIRLI, ÇELEBİ, İMREN, ŞEMSİ TEBRİZİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463605) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 16:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ADALET 1, ATATÜRK, AYDIN 5, AYKENT, BAHADIR, DR. SADIK AHMET 1, ETKİN, EZGİ 2, GÜMÜŞLER, GÜRKENT, KARAKOÇAN, KARAKUŞ, MARPUT, MEHMET AKİF ERSOY, SÖĞÜT, YENGEÇ, ÜNSAL 1, İZCİ 1 sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463623) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463623)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 16:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, BOĞAZKÖY, HANIMELİ 2, KORDONBOYU, MARMARA, MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MÜNİR ÖZKUL, MÜZEYYEN SENAR, ZAMBAK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463625) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463625)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AYDINLAR, DESTAN, ESİN 2, FEVZİ ÇAKMAK 2, KİRAZ, METİN, PTT, ROMAN, TÜRKÜ, ŞARKI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2465334) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- İZZETTİN mah Trt Lojmanları bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463732) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463732)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 11.05.2020 05:00 - 11.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBASI MAH. BİR KISMI bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2464009) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 11.05.2020 17:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 841. sk / NİNE HATUN mah 154., 155., 156., 157., 158., 160., 161., AZİZİYE, MERCAN, PASİNLER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463600) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463600)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 11.05.2020 16:00 - 11.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 832., 833., 834., ATIŞALANI sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1134., 1137., 1138., 1139., 1140., ATIŞALANI, AŞİYAN, ŞAHİNBEY sk / KEMER mah 900., 900/1., 902., AŞİYAN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463597) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MEHTERÇEŞME mah 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1822., 1869., 2049., 2050., 2072., 2075., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2462759) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2462759)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1824., 1826., 1827., 1828., 1830., 1831., 1832., 1833., 1859., 1929., 2051., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1818., 1819., 1820., 1821., 1822., 1929., 2006., 2007., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah HACI BAYRAM VELİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2462774) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2462774)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 11.05.2020 05:00 - 11.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah KÜÇÜK ÇİFTLİK sk / ÖMERLİ mah DERSAADET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1822., 1869., 2049., 2050., 2072., 2075., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah 1774., 1803., 1808., HACI BAYRAM VELİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463744) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463744)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 11.05.2020 05:00 - 11.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1824., 1826., 1827., 1828., 1830., 1831., 1832., 1833., 1859., 1929., 2051., BAĞDAT sk / MEHTERÇEŞME mah 1814., 1818., 1819., 1820., 1821., 1822., 1929., 2006., 2007., BAĞDAT, HACI BAYRAM VELİ sk / YEŞİLKENT mah HACI BAYRAM VELİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2463739) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 11.05.2020 05:00 - 11.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ÜÇEVLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2461924) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2461924)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 11.05.2020 04:30 - 11.05.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜNEŞ, 1.NEŞE, 1.SARNIÇ, HIZIR, ORMANTEPE YOLU, SANAT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2461925) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2461925)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 11.05.2020 05:00 - 11.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.AY IŞIĞI, 1.BEGONYA, 1.CAN, 1.DOĞA, 1.FESLEĞEN, 1.GÜNEŞ, 1.KAHRAMAN, 1.KASIMPATI, 1.KAYAK, 1.KELEBEK, 1.LEVENT, 1.MİMOZA, 1.NEŞE, 1.PAPAĞAN, 1.SANCAK, 1.SARNIÇ, 1.SEDİR, 1.SELVİ, 1.YILMAZ, 1.ŞELALE, 10.GÜL, 2.DERE, 2.EFE, 2.KARTAL, 2.KAVAK, 2.ORTANCA, 2.SÖĞÜT, 2.ÇAYIR, 3.GÜRGEN, 3.IHLAMUR, 3.MANOLYA, 3.ZAMBAK, 4.DEFNE, 5.MENEKŞE, ARDINÇ, BACADERESİ, BAŞDERE, CAMİİ, CEBECİ, CUMHURİYET, DEREBAŞI, DOLUNAY, DİLA, GÖKTÜRK, GÜLİZ, HACI RIZA, HARMANLAR, HIZIR, HİLAL, KADİFE, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, KÖPRÜBAŞI, KÜLTÜR, LAVANTA, MEMBA, MERMER ÇEŞME YOLU, ORMAN, ORMANTEPE YOLU, PALMİYE, PANAYIR ÇAYIRI, PELİT, PLATO, PİRAMİT, RUMELİ, SALKIM, SANAT, SIRÇA, SOYDAN, SÜVARİ, TAN, TÜRKMEN, YEŞİM, YÜCEL, YİĞİT, ZAKKUM, ÇAM, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÇIKMAZ, ÇOBANYILDIZI YOLU, ÜSTKÜME, İDİL, İSTANBUL sk / MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, KIZILÇAM, SERİN ÇIKMAZI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2463806) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah DEMİRCİ HASAN, DÖKMECİ İBRAHİM, ESNAF LONCASI, KIRKAMBAR, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, MAHKEMEALTI, PÜSKÜLLÜ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk / MUHSİNE HATUN mah TELLİ ODALAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459543) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2459543)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, AYVANSARAY, BALAT KAPISI, DURİYE, ESKİ KASAPLAR, FERRUH KAHYA, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KAHKAHA, KAMIŞ, KASAPLAR, LAVANTA, LEBLEBİCİLER, MAHKEMEALTI, MÜRSELPAŞA, PÜSKÜLLÜ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, ÇAVUŞ HAMAMI, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk / BALAT mah AYAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2459547) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 11.05.2020 16:30 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALKIR, BARLAS, BAYKARA, BAĞDAT, BAŞKENT, BEREKET, BUKET, DOĞAN, DİCLE, GÜNDOĞAR, KAMER, KONAK, KUTLU, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, REZAKİ, TOPAÇ, URAL, UYGUR, UĞUR, UĞURLU, YALÇIN, YAPRAK, YARIŞÇI, YAVUZ SELİM, YEŞİLTEPE, ÇAKIR, ÇAYIRLI, ÇEKEL, ŞEHİT ERDAL ÇINAR, ŞEHİT TARIK ALTINBAŞ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2464257) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, DİLAVER, FAZİLET, ÇAĞRI, ŞAHİT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462791) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2462791)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 11.05.2020 11:00 - 11.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, AYDENİZ, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT, ŞAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2462790) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2460692) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2460692)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 3.SAKARYA, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MERT, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2460695) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2460695)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 321., 322., 323, 331., 332., AKTEPE, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, YEŞİLTEPE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2463579) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463579)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 05:00 - 11.05.2020 09:00 saatleri arasında, KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.ALTIN, 1.ÜMİT ÇIKMAZI, 911. ÇIKMAZ, AHMET KOCABIYIK, ERKEN, GENÇ, GONCA, KADER, SULTAN MURAT, TAMER, ÖZER, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk / KEMALPAŞA mah 1801., 1802., 2.KARTAL, HALKALI, KÖPRÜLÜ, OSMAN BEY, SANCAK, SULTAN MURAT, ÜSKÜP sk / İNÖNÜ mah 1.DUMLUPINAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463778) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463778)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 05:00 - 11.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.İNÖNÜ, BİRLİK, KARADENİZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2463779) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2463779)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 15:00 - 11.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2462939) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2462939)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 11.05.2020 16:00 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DR. SADIK AHMET sk / TEVFİKBEY mah 1.AYLA, 1.KARAKOL, 1.YOKUŞ, 2.BÜLENT, 2.ÇEŞME, 2316., 2320., 3.DİLEK, 6.YILDIRIM, AVCILAR, AYGÜN, AĞRI, CEVİZLİ, DAR, DİLEK ÇIKMAZI, ERMAN, FEHİM EFENDİ, HAYIRLI, KÜÇÜK, MEKTEP, MERKEZ, MUAMMER AKSOY, TAŞLIK, YAY, YELDEĞİRMENİ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2463239) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 11.05.2020 17:30 - 11.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah HACI MANSUR sk / TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, YEDİ KARDEŞLER, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2460187) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 11.05.2020 05:00 - 11.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3006., 3024., 3035., 3036., 3037., 3039., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., 3051., 3053., 3054., 3056., 3061., ADNAN MENDERES, ELMASLI, HÜRMET, KENAR, YENİ MAHALLE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2463730) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 11.05.2020 16:00 - 11.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 55., 55/2., 56., 65/2., 65/3., 65/A, 65/D, BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/2A, 56/3., 56/A, 56/B, 57., 57/11., 57/12., 57/13., 57/20., 57/21., 57/4., 57/6., 57/7., 74/3., AHMET KAMBUR, BEKİR SUBAŞI, ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2462840) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.