11 Mayıs Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

11 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

11.05.2020 09:23 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:23

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

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Arıza Kesinti

İlçe : ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : ŞERİFALİ MAH

Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2020-05-11 08:59:41.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.