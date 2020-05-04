İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 11. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan ayının ortalarına yaklaştığını günlerde oruca iyice alıştınız. Ancak iftar sofraları her geçen gün yeni lezzetlerle karşınıza geliyor ve birbirinden farklı lezzetlerle orucunuzu açıyorsunuz. Ramazan ayının 11. günündehem hafif hem de lezzetli bir menü var. Tarhana çorbası, fırında tavuk köfte, lahana dolması ve Sezar salata ile hazırlanan menüyü sütlaç tamamlıyor.

Ramazan'ın 11. günü iftar sofrası size lezzetli ve sağlık bir menü sunuyor. Menüde, tarhana çorbası, fırında tavuk köfte, lahana dolması, Sezar salata ve sütlaç var.

11. GÜN İFTAR MENÜSÜ:

TARHANA ÇORBASI